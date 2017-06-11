Коглиано: не знаю, что буду делать, если мы не придём с «Анахаймом» к соглашению

Нападающий «Анахайм Дакс» Эндрю Коглиано отметил, что ещё не говорил с генеральным менеджером команды Бобом Мюрреем по поводу продления его контракта.



«Я не говорил с Бобом и не думаю, что он сказал что-то по этому поводу. Пока ещё слишком рано начинать переговоры. И я не знаю, что нужно будет делать, если мы не придём к соглашению. Это совсем другой сценарий. Думаю, нужно быть морально готовым к нему, просто потому что такая вероятность есть. Но лично я пока просто занимаюсь своим делом», — приводит слова Коглиано The Orange County Register.