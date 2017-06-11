Малкин: вы не представляете, как бурлит кровь у спортсмена в финальной серии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, дважды в финальной серии Кубка Стэнли вступивший в рукопашный бой с соперником, рассказал о причинах драк в хоккее.



«Рукопашный бой в хоккейном матче — это, разумеется, один из способов выплеснуть колоссальное напряжение и эмоции, которые копятся внутри. Вы не представляете, как бурлит кровь у спортсмена, дошедшего до финальной серии. Каждый из нас преодолел массу игр и проблем по ходу сезона, и осталось сделать последний шаг. Разумеется, в такой ситуации адреналин зашкаливает — и из самой маленькой искры разгорается пламя.



Почему я не боксировал, а предпочитал клинчевать и переводить схватку в партер? Что касается тактики ведения боя, то каждый выбирает то, что для него удобнее. Необходимо всегда помнить, что наша первоочередная задача показывать красивый хоккей, а драки, как я уже и говорил, не более чем выплеск эмоций. Мы все потом расходимся мирно, по крайней мере, я так пытаюсь поступать. К тому же не хочется подводить команду лишними штрафными минутами. Любая ошибка, любое удаление могут стать решающими в борьбе за трофей», — приводит слова Малкина «RT на русском».