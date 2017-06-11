Галлант: меня стали называть турком, потому что в детстве я гонялся за индейками

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джерард Галлант рассказал, как появилось его прозвище Турок.



«Не могу вспомнить, когда это началось, но мои братья рассказали мне несколько лет назад. У моего дяди были индейки (индейка по-английски — turkey. — Прим. «Чемпионата»). И я обычно бегал по двору и ловил их. Так что меня начали называть Turkey. А потом сократили до Turk», — приводит слова Галланта официальный сайт «Вегаса».



О назначении Галланта было объявлено 13 апреля 2017 года. Ранее 53-летний специалист возглавлял «Коламбус Блю Джекетс» и «Флориду Пантерз».