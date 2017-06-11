Орлов: всегда рад видеть ребят из России в НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов высказал мнение о тенденции, согласно которой молодые российские хоккеисты отправляются в Национальную хоккейную лигу. Сам Орлов отправился за океан в возрасте 19 лет.



«Я всегда рад видеть ребят из России в НХЛ, особенно тех, кто не был выбран на драфте и дожидается своего шанса. Это лучшая лига в мире, и любому хоккеисту нужно время на то, чтобы адаптироваться и понять требования тренера», – цитирует защитника столичного клуба НХЛ Toronto Sun.

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