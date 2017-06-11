Экс-форвард «Магнитки» и «Йокерита», чемпион мира Аалтонен перешёл в «Рёгле»

Нападающий Юхаматти Аалтонен стал игроком шведской команды «Рёгле». Хоккеист уже выступал за шведскую команду в сезоне-2012/13 — за 52 матча он набрал 36 очков.

Аалтонен известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге за магнитогорский «Металлург» и «Йокерит». Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги нападающий провёл 245 матчей и набрал в них 151 очко. Аалтонен является чемпионом мира в составе сборной Финляндии. Сезон-2016/17 форвард повёл в Финляндии, выступая за ХИФК — 45 очков в 65 матчах.