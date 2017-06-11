Экс-нападающий «Куньлуня» Марцинко перешёл в «Тршинец»

Нападающий Томаш Марцинко перешёл в чешскую команду «Тршинец».
Словацкий форвард в сезоне-2016/17 выступал в Континентальной хоккейной лиге за новичка лиги китайскую команду «Куньлунь Ред Стар». В 60 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хоккеист забросил 5 шайб и отдал 13 голевых передач. Его показатель полезности составил «-2». В 5 матчах розыгрыша Кубка Гагарина Марцинко отметился двумя голевыми передачами. Показатель полезности — «-4». Нападающий является чемпионом словацкой Экстралиги.
Форварда «Куньлуня» Марцинко выписали из больницы, сотрясения мозга нет