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Малкин напомнил, что за 20 лет никому не удавалось выиграть 2 Кубка Стэнли кряду

12 июня 2017, понедельник. 00:15. Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»Евгений Малкин поделился мнением о текущей финальной серии плей-офф НХЛ. Действующий обладатель кубка Стэнли ведёт в финальной серии со счётом 3-2.

«Чем нынешний финал отличается от трёх предыдущих с точки зрения психологии? Наверное, возможностью выиграть второй кубок подряд. За последние 20 лет никому в НХЛ это не удавалось. Это немного давит, но мы умеем держать себя в руках и сосредоточиваться на поставленной цели, не оглядываясь назад. Каждая игра в финале не похожа на другую, соперник попадается один сильнее другого, поэтому каждый матч – это битва, и каждая победа – это праздник.

Для нас каждая игра начинается с нового листа. Мы не вспоминаем предыдущие победы или поражения. Мы выходим на лёд как в первый раз и с одной целью — выиграть. Умение абстрагироваться от внешних факторов отличает профессионала от новичка… Это не так уж просто, но нужно поступать именно так, иначе результат будет влиять на тебя, расслаблять. Демонстрировать хоккей высочайшего уровня, оглядываясь на прошлое, довольно нелегко.

«Конн Смайт Трофи»? Для меня на первом месте результат всей команды, а трофеи — это приятное дополнение и оценка моей сегодняшней игры. Конечно, любому хочется стать самым результативным игроком нокаут-раунда, и я не исключение, но всё-таки титул важнее, как ни крути. Если рассматривать под микроскопом серию с «Нэшвиллом», то мы выиграли трижды в родных стенах, а соперник дважды победил у себя дома. Нужно прервать эту затянувшуюся серию и победить на выезде. Нас ждёт непростое сражение, и мы к нему готовы», — цитирует Малкина «RT на русском».

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли!
«Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
Новости. Хоккей
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