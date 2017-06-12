«Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли

«Питтсбург Пингвинз» стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2016/17, победив в шестом матче финальной серии «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:0.

Нулевая ничья в этой встрече сохранялась до последних минут, однако в концовке победу вырвали гости. На 59-й минуте отличился Патрик Хёрнквист, а на 60-й — Карл Хагелин. Российский легионер «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 15 минут.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 а пользу «Питтсбурга». «Пингвинз» выиграли Кубок Стэнли в пятый раз в истории (1991, 1992, 2009, 2016, 2017), а Малкин завоевал трофей в третий раз в карьере.