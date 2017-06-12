Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли

12 июня 2017, понедельник. 06:01. Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2016/17, победив в шестом матче финальной серии «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:0.

Нулевая ничья в этой встрече сохранялась до последних минут, однако в концовке победу вырвали гости. На 59-й минуте отличился Патрик Хёрнквист, а на 60-й — Карл Хагелин. Российский легионер «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 15 минут.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 а пользу «Питтсбурга». «Пингвинз» выиграли Кубок Стэнли в пятый раз в истории (1991, 1992, 2009, 2016, 2017), а Малкин завоевал трофей в третий раз в карьере.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 6-й матч
12 июня 2017, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0 : 2 0:0, 0:0, 0:2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Хёрнквист (Шульц, Куниц) – 58:25 (5x5), 0:2 – Хагелин (Дюмоулин) – 59:46 (en)
Сделай или умри. Малкин может взять третий кубок Стэнли в Нэшвилле
12 июня мск в Нэшвилле состоится шестой матч финала Кубка Стэнли, который может стать чемпионским для команды Малкина и Кросби.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Кубок Стэнли
Новости. Хоккей
12 июня 2017, понедельник
06:26 Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли
06:20 Сидни Кросби второй год подряд завоевал «Конн Смайт Трофи»
06:12 Малкин выиграл Кубок Стэнли в третий раз в карьере
06:01 «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
00:51 Агент Зайцева: Никита проложил путь для россиян в НХЛ
00:15 Малкин напомнил, что за 20 лет никому не удавалось выиграть 2 Кубка Стэнли кряду
11 июня 2017, воскресенье
23:33 Бывший форвард «Лева» и «Трактора» Ржепик продолжит карьеру во «Фрибуре»
23:22 Экс-нападающий «Куньлуня» Марцинко перешёл в «Тршинец»
23:09 Экс-форвард «Магнитки» и «Йокерита», чемпион мира Аалтонен перешёл в «Рёгле»
23:00 Орлов: всегда рад видеть ребят из России в НХЛ
22:49 Галлант: меня стали называть турком, потому что в детстве я гонялся за индейками
21:56 Малкин: вы не представляете, как бурлит кровь у спортсмена в финальной серии
21:27 Коглиано: не знаю, что буду делать, если мы не придём с «Анахаймом» к соглашению
20:24 Источник: потолок зарплат в НХЛ останется неизменным в следующем сезоне
19:44 Кросби: мне повезло играть рядом с Малкиным столько времени
19:09 Лавиолетт: полагаю, что в воскресенье «Нэшвилл» сыграет очень хороший матч
18:59 Эллис не принял участия в тренировке «Нэшвилла» перед матчем
18:45 Уилсон: у «Нэшвилла» есть характер, как и у «Питтсбурга», игра будет интересной
18:29 Йози: Эллис проводит этот сезон на невероятном уровне
18:00 Выиграет ли «Питтсбург» и станет ли Малкин трёхкратным обладателем кубка Стэнли?
17:36 Нападающий Доус не собирается уходить из «Барыса» в московское «Динамо»
17:06 Салливан: в шестом матче «Питтсбург» должен сыграть совсем на другом уровне
17:00 Каменский: это один из лучших плей-офф для Малкина, он может стать MVP
16:25 Каллен: после ухода из «Нэшвилла» я был очень близок к завершению карьеры
15:46 Певец Брайан выступит с крыши бара перед 6-м матчем финала НХЛ в Нэшвилле
15:24 Хохлов: мне нравятся атакующие защитники, как Брент Бёрнс из «Сан-Хосе»
15:03 Салливан: тренеры всегда волнуются, это просто часть нашей ДНК
14:05 Кожевников: в «Динамо» М надо менять руководство и приходить к консенсусу
13:56 Руа: Радулов – что-то необычное для «Монреаля», он вывел клуб на другой уровень
13:25 С. Стась: большим опытом стала игра против Швеции перед ЧМ-2017
12:56 Игроки НХЛ могут отказаться от запрета на перемещение по 16 июня
12:22 Фетисов: в серии «Питтсбурга» и «Нэшвилла» будет седьмая игра
12:01 НХЛ показала самый быстрый рост среднего возраста телезрителей
11:45 Ринне: «Питтсбург» крепко нас приложил, но фаворитов сейчас нет
11:15 Нил: Ринне продолжит быть лучшим игроком «Нэшвилла»
11:00 Светлов: по именам «Лада» должна бороться за зону плей-офф
10:42 Форсберг: «Нэшвилл» делает немало хороших вещей, не надо ничего ломать
10:23 Журналист: «Айлендерс» претендуют на Мэтта Дюшейна из «Колорадо»
10:03 Куниц: «Питтсбургу» надо заставить себя провести лучший матч в жизни
09:51 Мюррей: никаких мыслей, что Кубок находится на расстоянии вытянутой руки
09:42 «Флорида» хочет сделать защитника Яндла доступным для драфта расширения
09:10 «Чикаго» может обменять одного из лидеров, например, Анисимова
09:02 Экс-главный тренер «Далласа» Рафф может войти в тренерский штаб «Рейнджерс»
08:50 «Баффало» планирует провести переговоры с Хаусли, Токкетом и Мартеном
08:48 Соловьёв: «Нефтехимик» возглавляет один из самых именитых и жёстких тренеров
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017