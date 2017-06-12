Малкин выиграл Кубок Стэнли в третий раз в карьере

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в третий раз в карьере стал обладателем кубка Стэнли.

В шестом матче финальной серии сезона-2016/17 «Пингвинз» одержали победу над «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:0, что позволило им выиграть всю серию — 4-2. Таким образом, «Питтсбург» завоевал кубок Стэнли в пятый раз в истории (1991, 1992, 2009, 2016, 2017).

Малкин, который выступает за «Питтсбург» с 2006 года, стал трёхкратным обладателем трофея (2009, 2016, 2017). Отметим, что среди этого показателя также достигли Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров, Сергей Брылин, а также Вячеслав Фетисов, который завоевал два трофея в качестве игрока, а ещё один в качестве помощника главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз».