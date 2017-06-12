Сидни Кросби второй год подряд завоевал «Конн Смайт Трофи»

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби второй год подряд признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Стэнли. Капитан «Пингвинз» набрал 27 (8+19) очков в 24 матчах плей-офф и привёл свою команду к победе.

«Питтсбург» оформил чемпионство в шестом матче финальной серии, переиграв «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:0.

Отметим, что Кросби является третьим игроком в истории «Питтсбурга», выигрывавшим «Конн Смайт Трофи». Ранее этот трофей покорялся Марио Лемье (1991, 1992) и Евгению Малкину (2009).