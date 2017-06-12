Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли сезона-2016/17. 30-летний форвард провёл 25 матчей в плей-офф и набрал 28 (10+18) очков.

Второе и третье места в таблице бомбардиров также заняли игроки «Питтсбурга». Вслед за Малкиным расположился капитан «Пинвингз» Сидни Кросби — на его счету 27 (8+19) очков в 24 матчах. Замкнул тройку ещё один форвард «Питтсбурга» — Фил Кессел, в активе которого 24 (8+16) очков в 25 матчах плей-офф.

«Питтсбург» оформил чемпионство в шестом матче финальной серии, переиграв «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:0.