Куниц стал единственным четырёхкратным обладателем КС среди действующих игроков

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц стал единственным четырёхкратным обладателем кубка Стэнли среди действующих хоккеистов.

Напомним, в финальной серии розыгрыша турнира сезона-2016/17 «Пингвинз» одолели «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4-2. Этот трофей стал для Куница четвёртым. Ранее форвард уже два раза выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2009, 2016 годы), а ещё один раз побеждал в турнире с «Анахайм Дакс» (2007).

В 20 матчах нынешнего плей-офф Куниц набрал 11 (2+9) очков при коэффициенте полезности «+6».