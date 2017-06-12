Фишер: уверен, судья сожалеет об отменённом голе, но ничего уже не исправить

Капитан «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер прокомментировал результат шестого матча финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (0:2). В этой игре арбитры отменили гол «хищников», остановив игру за мгновение до взятия ворот, хотя шайба не была зафиксирована.



«Это тяжело принять, но таков спорт. Человеческая ошибка может быть в любом виде спорта. Иногда такое случается, и мы не в силах это контролировать, к сожалению. Я уверен, что судья Кевин Поллок, поторопившийся со свистком, чувствует себя виноватым и сожалеет о случившемся. К сожалению, здесь ничего уже нельзя сделать», — приводит слова Фишера The Tennessean.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.