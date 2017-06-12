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Кросби: невероятное чувство — выполнить поставленную задачу и взять Кубок Стэнли

12 июня 2017, понедельник. 08:35. Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли сезона-2016/17. В финальной серии «Пингвинз» одолели «Нэшвилл Предаторз» — 4-2, защитив прошлогодний титул.

«Это было нашей целью с самого начала сезона. Мы знали, что очень давно никто не выигрывал трофей два года подряд. Это невероятное чувство — выполнить поставленную задачу.

Мы знали, что весь год будет очень сложным. Мы держались изо всех сил. У нас было много травм и прочих трудностей, но мы просто старались найти выход из любой ситуации. Это мы делали весь сезон, весь плей-офф", — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли
Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби Кубок Стэнли
Новости. Хоккей
12 июня 2017, понедельник
09:35 Салливан — 1-й в истории НХЛ американец с двумя КС в качестве главного тренера
09:27 Малкин – 1-й за 70 лет игрок, набравший больше всех очков и штрафных минут в КС
09:17 Мюррей — 1-й вратарь в НХЛ, победивший в решающих матчах КС в первых 2 сезонах
09:11 Мюррей: два раза подряд выиграть Кубок Стэнли в начале карьеры — это невероятно
09:00 Житник: самый непредсказуемый плей-офф НХЛ в XXI веке, а «Питтсбург» — династия
08:35 Кросби: невероятное чувство — выполнить поставленную задачу и взять Кубок Стэнли
08:19 Фишер: уверен, судья сожалеет об отменённом голе, но ничего уже не исправить
08:05 Малкин: игроки «Питтсбурга» хотят ещё больше кубков Стэнли
07:51 Куниц стал единственным четырёхкратным обладателем КС среди действующих игроков
07:00 Д. Марков: «Питтсбург» держится на Кросби и Малкине, Евгений — лучший игрок
06:26 Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли
06:20 Сидни Кросби второй год подряд завоевал «Конн Смайт Трофи»
06:12 Малкин выиграл Кубок Стэнли в третий раз в карьере
06:01 «Питтсбург» стал пятикратным обладателем кубка Стэнли
00:51 Агент Зайцева: Никита проложил путь для россиян в НХЛ
00:15 Малкин напомнил, что за 20 лет никому не удавалось выиграть 2 Кубка Стэнли кряду
11 июня 2017, воскресенье
23:33 Бывший форвард «Лева» и «Трактора» Ржепик продолжит карьеру во «Фрибуре»
23:22 Экс-нападающий «Куньлуня» Марцинко перешёл в «Тршинец»
23:09 Экс-форвард «Магнитки» и «Йокерита», чемпион мира Аалтонен перешёл в «Рёгле»
23:00 Орлов: всегда рад видеть ребят из России в НХЛ
22:49 Галлант: меня стали называть турком, потому что в детстве я гонялся за индейками
21:56 Малкин: вы не представляете, как бурлит кровь у спортсмена в финальной серии
21:27 Коглиано: не знаю, что буду делать, если мы не придём с «Анахаймом» к соглашению
20:24 Источник: потолок зарплат в НХЛ останется неизменным в следующем сезоне
19:44 Кросби: мне повезло играть рядом с Малкиным столько времени
19:09 Лавиолетт: полагаю, что в воскресенье «Нэшвилл» сыграет очень хороший матч
18:59 Эллис не принял участия в тренировке «Нэшвилла» перед матчем
18:45 Уилсон: у «Нэшвилла» есть характер, как и у «Питтсбурга», игра будет интересной
18:29 Йози: Эллис проводит этот сезон на невероятном уровне
18:00 Выиграет ли «Питтсбург» и станет ли Малкин трёхкратным обладателем кубка Стэнли?
17:36 Нападающий Доус не собирается уходить из «Барыса» в московское «Динамо»
17:06 Салливан: в шестом матче «Питтсбург» должен сыграть совсем на другом уровне
17:00 Каменский: это один из лучших плей-офф для Малкина, он может стать MVP
16:25 Каллен: после ухода из «Нэшвилла» я был очень близок к завершению карьеры
15:46 Певец Брайан выступит с крыши бара перед 6-м матчем финала НХЛ в Нэшвилле
15:24 Хохлов: мне нравятся атакующие защитники, как Брент Бёрнс из «Сан-Хосе»
15:03 Салливан: тренеры всегда волнуются, это просто часть нашей ДНК
14:05 Кожевников: в «Динамо» М надо менять руководство и приходить к консенсусу
13:56 Руа: Радулов – что-то необычное для «Монреаля», он вывел клуб на другой уровень
13:25 С. Стась: большим опытом стала игра против Швеции перед ЧМ-2017
12:56 Игроки НХЛ могут отказаться от запрета на перемещение по 16 июня
12:22 Фетисов: в серии «Питтсбурга» и «Нэшвилла» будет седьмая игра
12:01 НХЛ показала самый быстрый рост среднего возраста телезрителей
11:45 Ринне: «Питтсбург» крепко нас приложил, но фаворитов сейчас нет
11:15 Нил: Ринне продолжит быть лучшим игроком «Нэшвилла»
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