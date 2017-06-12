Кросби: невероятное чувство — выполнить поставленную задачу и взять Кубок Стэнли

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли сезона-2016/17. В финальной серии «Пингвинз» одолели «Нэшвилл Предаторз» — 4-2, защитив прошлогодний титул.

«Это было нашей целью с самого начала сезона. Мы знали, что очень давно никто не выигрывал трофей два года подряд. Это невероятное чувство — выполнить поставленную задачу.

Мы знали, что весь год будет очень сложным. Мы держались изо всех сил. У нас было много травм и прочих трудностей, но мы просто старались найти выход из любой ситуации. Это мы делали весь сезон, весь плей-офф", — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.