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Житник: самый непредсказуемый плей-офф НХЛ в XXI веке, а «Питтсбург» — династия

12 июня 2017, понедельник. 09:00. Хоккей

Олимпийский чемпион, экс-хоккеист НХЛ Алексей Житник прокомментировал то, что «Питтсбург Пингвинз» завоевал второй подряд кубок Стэнли и пятый в истории. Команда в шести матчах обыграла «Нэшвилл Предаторз».

«Назову этот розыгрыш Кубка Стэнли самым интересным и непредсказуемым в XXI веке. Провал «Далласа», вылет «Чикаго» в первом раунде, выход в финал «Нэшвилла» с 16-й позиции, овертайм «Оттавы» в седьмом матче полуфинала с «Питтсбургом» — яркие события можно перечислять очень долго. «Хищникам» не хватило нескольких факторов. Во-первых, у них не нашлось человека, снайпера, который в решающий момент мог бы нажать кнопку и решить исход матча. Во-вторых, многое определил сдвоенный центр «Питтсбурга» Кросби — Малкин, у соперника таких людей не нашлось. В «Нэшвилле» вся нагрузка легла на вратаря Ринне, тогда как «пингвины» её равномерно распределили на Мюррея и Флёри.

Признание самым ценным игроком Кросби? У НХЛ было только два варианта — Малкин или Кросби. Думаю, лиге пришлось подкидывать монетку — и выпал «орёл», Кросби. Справедливо? Думаю, что если рассматривать весь сезон, то Кросби всё-таки сыграл более стабильно, был настоящим капитаном, вёл команду за собой. Да, в плей-офф и особенно в финале Малкин смотрелся поярче, он лучший бомбардир, но нужно учитывать и травму Кросби, возможно, сотрясение, полученное в серии с «Вашингтоном». Кросби — действительно узловой для «Питтсбурга» и для всей лиги хоккеист.

Малкин выиграл Кубок Стэнли в третий раз в карьере

Итог плей-офф? «Питтсбург» окончательно стал династией — это первое. Ну а второе — прогресс канадских команд, «Эдмонтона», «Оттавы» и «Торонто». Эти команды за счет правильной работы на драфте возродились и имеют очень высокий потенциал — прежде всего «Эдмонтон» с «Торонто». Не удивлюсь, если в ближайшие годы Кубок Стэнли всё-таки покинет Питтсбург — и вернётся в Канаду.

«Вашингтон»? Наверное, ещё сезон-два у команды Александра Овечкина будут. Но, чтобы проходить«Питтсбург», ему нужно решать проблему Малкин — Кросби. И не только ему», — цитирует Житника Russia-Hockey.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли
Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
12 июня 2017, понедельник
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09:17 Мюррей — 1-й вратарь в НХЛ, победивший в решающих матчах КС в первых 2 сезонах
09:11 Мюррей: два раза подряд выиграть Кубок Стэнли в начале карьеры — это невероятно
09:00 Житник: самый непредсказуемый плей-офф НХЛ в XXI веке, а «Питтсбург» — династия
08:35 Кросби: невероятное чувство — выполнить поставленную задачу и взять Кубок Стэнли
08:19 Фишер: уверен, судья сожалеет об отменённом голе, но ничего уже не исправить
08:05 Малкин: игроки «Питтсбурга» хотят ещё больше кубков Стэнли
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07:00 Д. Марков: «Питтсбург» держится на Кросби и Малкине, Евгений — лучший игрок
06:26 Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли
06:20 Сидни Кросби второй год подряд завоевал «Конн Смайт Трофи»
06:12 Малкин выиграл Кубок Стэнли в третий раз в карьере
06:01 «Питтсбург» стал пятикратным обладателем кубка Стэнли
00:51 Агент Зайцева: Никита проложил путь для россиян в НХЛ
00:15 Малкин напомнил, что за 20 лет никому не удавалось выиграть 2 Кубка Стэнли кряду
11 июня 2017, воскресенье
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18:59 Эллис не принял участия в тренировке «Нэшвилла» перед матчем
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