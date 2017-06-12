Житник: самый непредсказуемый плей-офф НХЛ в XXI веке, а «Питтсбург» — династия

Олимпийский чемпион, экс-хоккеист НХЛ Алексей Житник прокомментировал то, что «Питтсбург Пингвинз» завоевал второй подряд кубок Стэнли и пятый в истории. Команда в шести матчах обыграла «Нэшвилл Предаторз».

«Назову этот розыгрыш Кубка Стэнли самым интересным и непредсказуемым в XXI веке. Провал «Далласа», вылет «Чикаго» в первом раунде, выход в финал «Нэшвилла» с 16-й позиции, овертайм «Оттавы» в седьмом матче полуфинала с «Питтсбургом» — яркие события можно перечислять очень долго. «Хищникам» не хватило нескольких факторов. Во-первых, у них не нашлось человека, снайпера, который в решающий момент мог бы нажать кнопку и решить исход матча. Во-вторых, многое определил сдвоенный центр «Питтсбурга» Кросби — Малкин, у соперника таких людей не нашлось. В «Нэшвилле» вся нагрузка легла на вратаря Ринне, тогда как «пингвины» её равномерно распределили на Мюррея и Флёри.

Признание самым ценным игроком Кросби? У НХЛ было только два варианта — Малкин или Кросби. Думаю, лиге пришлось подкидывать монетку — и выпал «орёл», Кросби. Справедливо? Думаю, что если рассматривать весь сезон, то Кросби всё-таки сыграл более стабильно, был настоящим капитаном, вёл команду за собой. Да, в плей-офф и особенно в финале Малкин смотрелся поярче, он лучший бомбардир, но нужно учитывать и травму Кросби, возможно, сотрясение, полученное в серии с «Вашингтоном». Кросби — действительно узловой для «Питтсбурга» и для всей лиги хоккеист.

Малкин выиграл Кубок Стэнли в третий раз в карьере

Итог плей-офф? «Питтсбург» окончательно стал династией — это первое. Ну а второе — прогресс канадских команд, «Эдмонтона», «Оттавы» и «Торонто». Эти команды за счет правильной работы на драфте возродились и имеют очень высокий потенциал — прежде всего «Эдмонтон» с «Торонто». Не удивлюсь, если в ближайшие годы Кубок Стэнли всё-таки покинет Питтсбург — и вернётся в Канаду.

«Вашингтон»? Наверное, ещё сезон-два у команды Александра Овечкина будут. Но, чтобы проходить«Питтсбург», ему нужно решать проблему Малкин — Кросби. И не только ему», — цитирует Житника Russia-Hockey.