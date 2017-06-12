Мюррей: два раза подряд выиграть Кубок Стэнли в начале карьеры — это невероятно

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэттью Мюррей поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли сезона-2016/17. В финальной серии «Пингвинз» обыграли «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4-2. Для 23-летнего Мюррея это второй кубок Стэнли в составе «Питтсбурга» — первый он выиграл в 2016 году.

«Два раза подряд выиграть Кубок Стэнли в начале карьеры — это просто невероятно. Для меня это многое значит. На пути к этому чемпионству мы преодолели много трудностей, но всё же сделали это», — приводит слова Мюррея официальный сайт НХЛ.

В текущем плей-офф Мюррей провёл 14 матчей и пропустил 19 голов.