Мюррей — 1-й вратарь в НХЛ, победивший в решающих матчах КС в первых 2 сезонах

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей вошёл в историю Национальной хоккейной лиги. Он стал четвёртым вратарём в истории лиги, сыгравшим на ноль в двух последних матчах финальной серии плей-офф НХЛ подряд и выигравшим Кубок Стэнли. Последний раз подобное удавалось Терри Савчуку в 1952 году.

Мюррей: два раза подряд выиграть Кубок Стэнли в начале карьеры — это невероятно

Мюррей стал первым голкипером в истории, победившим в решающих матчах Кубка Стэнли в двух своих первых сезонах в лиге. В 2016 году «пингвины» переиграли «Сан-Хосе Шаркс» (4-2), в 2017 году «Питтсбург» в шести матчах переиграл «Нэшвилл Предаторз».