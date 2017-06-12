Малкин – 1-й за 70 лет игрок, набравший больше всех очков и штрафных минут в КС

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошёл в историю НХЛ. Он стал первым игроком за 70 лет, который набрал в плей-офф одновременно больше всех очков и штрафных минут. На его счету 28 (10+18) очков и 53 штрафные минуты в 25 кубковых матчах. Последним, кому удавалось подобное достижение до него, был Морис Ришар, опередивший всех в 1947 году с 11 набранными очками и 64 минутами штрафа.

В финальной серии розыгрыша турнира сезона-2016/17 «Пингвинз» одолели «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4-2. Команда выиграла свой второй трофей подряд и пятый — за всю историю клуба.