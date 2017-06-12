Малкин: с незасчитанным голом «Нэшвилла» не всё так однозначно

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал тот факт, что приз самому ценному игроку плей-офф — 2017 достался не ему, а Сидни Кросби. Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф с 28 (10+18) очками в 25 матчах. Кросби отстал на одно очко. Также российский хоккеист высказался о незасчитанном голе «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче серии.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.

«Я не расстроен этим. Сейчас главное – победа команды. А это потрясающе.

Незасчитанный гол? Не всё так однозначно. Наш защитник сказал, что услышал свисток, поэтому перестал бороться. Он сказал, что был на шайбе впереди, и если бы не свисток, он бы её выбросил», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Фишер: уверен, судья сожалеет об отменённом голе, но ничего уже не исправить

Видео эпизода с незасчитанным голом доступно на официальном канале sportsnet в YouTube

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