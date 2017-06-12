«Питтсбург» завоевал все 5 своих кубков Стэнли исключительно на выезде

«Питтсбург Пингвинз» выиграл Кубок Стэнли, переиграв в финальной серии «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах. Счёт шестого матча 2:0.

Эта победа стала для «пингвинов» пятой в истории клуба, причём все решающие матчи они выигрывали в гостях. До успеха в Нэшвилле «пингвины» выигрывали Кубок Стэнли в Миннеаполисе (1991 год), Чикаго (1992), Детройте (2009) и Сан-Хосе (2016).

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.

Форвард американской команды Евгений Малкин стал четвёртым россиянином в истории Национальной хоккейной лиги, завоевавшим три кубка Стэнли.