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«Питтсбург» завоевал все 5 своих кубков Стэнли исключительно на выезде

12 июня 2017, понедельник. 09:58. Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» выиграл Кубок Стэнли, переиграв в финальной серии «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах. Счёт шестого матча 2:0.

Эта победа стала для «пингвинов» пятой в истории клуба, причём все решающие матчи они выигрывали в гостях. До успеха в Нэшвилле «пингвины» выигрывали Кубок Стэнли в Миннеаполисе (1991 год), Чикаго (1992), Детройте (2009) и Сан-Хосе (2016).

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли
Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.

Форвард американской команды Евгений Малкин стал четвёртым россиянином в истории Национальной хоккейной лиги, завоевавшим три кубка Стэнли.

Малкин: с незасчитанным голом «Нэшвилла» не всё так однозначно
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
12 июня 2017, понедельник
10:28 Опрос: заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
10:19 Величкин: берёт гордость, для нас Малкин – лучший хоккеист мира!
10:17 Читатели: Кузня» должна играть в КХЛ
10:09 Ринне: для «Нэшвилла» всё закончилось внезапно, но я крайне горд командой
10:00 Д. Марков: ещё в феврале понял, что «Питтсбург» должен быть в финале КС
09:58 «Питтсбург» завоевал все 5 своих кубков Стэнли исключительно на выезде
09:43 Малкин: с незасчитанным голом «Нэшвилла» не всё так однозначно
09:35 Салливан — 1-й в истории НХЛ американец с двумя КС в качестве главного тренера
09:27 Малкин – 1-й за 70 лет игрок, набравший больше всех очков и штрафных минут в КС
09:17 Мюррей — 1-й вратарь в НХЛ, победивший в решающих матчах КС в первых 2 сезонах
09:11 Мюррей: два раза подряд выиграть Кубок Стэнли в начале карьеры — это невероятно
09:00 Житник: самый непредсказуемый плей-офф НХЛ в XXI веке, а «Питтсбург» — династия
08:35 Кросби: невероятное чувство — выполнить поставленную задачу и взять Кубок Стэнли
08:19 Фишер: уверен, судья сожалеет об отменённом голе, но ничего уже не исправить
08:05 Малкин: игроки «Питтсбурга» хотят ещё больше кубков Стэнли
07:51 Куниц стал единственным четырёхкратным обладателем КС среди действующих игроков
07:00 Д. Марков: «Питтсбург» держится на Кросби и Малкине, Евгений — лучший игрок
06:26 Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли
06:20 Сидни Кросби второй год подряд завоевал «Конн Смайт Трофи»
06:12 Малкин выиграл Кубок Стэнли в третий раз в карьере
06:01 «Питтсбург» стал пятикратным обладателем кубка Стэнли
00:51 Агент Зайцева: Никита проложил путь для россиян в НХЛ
00:15 Малкин напомнил, что за 20 лет никому не удавалось выиграть 2 Кубка Стэнли кряду
11 июня 2017, воскресенье
23:33 Бывший форвард «Лева» и «Трактора» Ржепик продолжит карьеру во «Фрибуре»
23:22 Экс-нападающий «Куньлуня» Марцинко перешёл в «Тршинец»
23:09 Экс-форвард «Магнитки» и «Йокерита», чемпион мира Аалтонен перешёл в «Рёгле»
23:00 Орлов: всегда рад видеть ребят из России в НХЛ
22:49 Галлант: меня стали называть турком, потому что в детстве я гонялся за индейками
21:56 Малкин: вы не представляете, как бурлит кровь у спортсмена в финальной серии
21:27 Коглиано: не знаю, что буду делать, если мы не придём с «Анахаймом» к соглашению
20:24 Источник: потолок зарплат в НХЛ останется неизменным в следующем сезоне
19:44 Кросби: мне повезло играть рядом с Малкиным столько времени
19:09 Лавиолетт: полагаю, что в воскресенье «Нэшвилл» сыграет очень хороший матч
18:59 Эллис не принял участия в тренировке «Нэшвилла» перед матчем
18:45 Уилсон: у «Нэшвилла» есть характер, как и у «Питтсбурга», игра будет интересной
18:29 Йози: Эллис проводит этот сезон на невероятном уровне
18:00 Выиграет ли «Питтсбург» и станет ли Малкин трёхкратным обладателем кубка Стэнли?
17:36 Нападающий Доус не собирается уходить из «Барыса» в московское «Динамо»
17:06 Салливан: в шестом матче «Питтсбург» должен сыграть совсем на другом уровне
17:00 Каменский: это один из лучших плей-офф для Малкина, он может стать MVP
16:25 Каллен: после ухода из «Нэшвилла» я был очень близок к завершению карьеры
15:46 Певец Брайан выступит с крыши бара перед 6-м матчем финала НХЛ в Нэшвилле
15:24 Хохлов: мне нравятся атакующие защитники, как Брент Бёрнс из «Сан-Хосе»
15:03 Салливан: тренеры всегда волнуются, это просто часть нашей ДНК
14:05 Кожевников: в «Динамо» М надо менять руководство и приходить к консенсусу
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Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
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