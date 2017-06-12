Д. Марков: ещё в феврале понял, что «Питтсбург» должен быть в финале КС

Известный защитник, чемпион мира Даниил Марков поделился мнением о победе «Питтсбург Пингвинз» в финале Кубка Стэнли над «Нэшвилл Предаторз».

«Малкин, наверное, лучший российский игрок из этого поколения. Вы же видите, как даётся Кубок Стэнли. Команда второй год подряд берёт трофей, это невероятно тяжело. Один раз тяжело, а два года подряд — огромное достижение!

Пристально следить за НХЛ и смотреть много матчей я начал в конце февраля, и мне сразу стало понятно, что «Питтсбург» с такой игрой должен играть в финале. Так и получилось. И конечно, они выиграли. Как будет в дальнейшем? Непросто в психологическом и физическом плане. Два года подряд — это неимоверно тяжело. Как будет в дальнейшем складываться судьба «Пингвинз», сложно сказать. Наверняка, кто-нибудь закончит, как Каллен. Какие будут перестановки, будет видно в следующем сезоне. «Питтсбург» выиграл и доказал своей игрой, красивой и очень умной.

Не думаю, что с «Вашингтоном» была самая сложная серия для «Питтсбурга». Хотя бились до конца. Лёгких серий вообще не бывает. С «Оттавой» было непросто, соперник играл очень достойно. Сложно выделить какую-то серию», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.