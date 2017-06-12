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Д. Марков: ещё в феврале понял, что «Питтсбург» должен быть в финале КС

12 июня 2017, понедельник. 10:00. Хоккей

Известный защитник, чемпион мира Даниил Марков поделился мнением о победе «Питтсбург Пингвинз» в финале Кубка Стэнли над «Нэшвилл Предаторз».

«Малкин, наверное, лучший российский игрок из этого поколения. Вы же видите, как даётся Кубок Стэнли. Команда второй год подряд берёт трофей, это невероятно тяжело. Один раз тяжело, а два года подряд — огромное достижение!

Пристально следить за НХЛ и смотреть много матчей я начал в конце февраля, и мне сразу стало понятно, что «Питтсбург» с такой игрой должен играть в финале. Так и получилось. И конечно, они выиграли. Как будет в дальнейшем? Непросто в психологическом и физическом плане. Два года подряд — это неимоверно тяжело. Как будет в дальнейшем складываться судьба «Пингвинз», сложно сказать. Наверняка, кто-нибудь закончит, как Каллен. Какие будут перестановки, будет видно в следующем сезоне. «Питтсбург» выиграл и доказал своей игрой, красивой и очень умной.

Не думаю, что с «Вашингтоном» была самая сложная серия для «Питтсбурга». Хотя бились до конца. Лёгких серий вообще не бывает. С «Оттавой» было непросто, соперник играл очень достойно. Сложно выделить какую-то серию», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли
Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Даниил Марков Евгений Малкин Кубок Стэнли
Новости. Хоккей
12 июня 2017, понедельник
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10:17 Читатели: Кузня» должна играть в КХЛ
10:09 Ринне: для «Нэшвилла» всё закончилось внезапно, но я крайне горд командой
10:00 Д. Марков: ещё в феврале понял, что «Питтсбург» должен быть в финале КС
09:58 «Питтсбург» завоевал все 5 своих кубков Стэнли исключительно на выезде
09:43 Малкин: с незасчитанным голом «Нэшвилла» не всё так однозначно
09:35 Салливан — 1-й в истории НХЛ американец с двумя КС в качестве главного тренера
09:27 Малкин – 1-й за 70 лет игрок, набравший больше всех очков и штрафных минут в КС
09:17 Мюррей — 1-й вратарь в НХЛ, победивший в решающих матчах КС в первых 2 сезонах
09:11 Мюррей: два раза подряд выиграть Кубок Стэнли в начале карьеры — это невероятно
09:00 Житник: самый непредсказуемый плей-офф НХЛ в XXI веке, а «Питтсбург» — династия
08:35 Кросби: невероятное чувство — выполнить поставленную задачу и взять Кубок Стэнли
08:19 Фишер: уверен, судья сожалеет об отменённом голе, но ничего уже не исправить
08:05 Малкин: игроки «Питтсбурга» хотят ещё больше кубков Стэнли
07:51 Куниц стал единственным четырёхкратным обладателем КС среди действующих игроков
07:00 Д. Марков: «Питтсбург» держится на Кросби и Малкине, Евгений — лучший игрок
06:26 Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли
06:20 Сидни Кросби второй год подряд завоевал «Конн Смайт Трофи»
06:12 Малкин выиграл Кубок Стэнли в третий раз в карьере
06:01 «Питтсбург» стал пятикратным обладателем кубка Стэнли
00:51 Агент Зайцева: Никита проложил путь для россиян в НХЛ
00:15 Малкин напомнил, что за 20 лет никому не удавалось выиграть 2 Кубка Стэнли кряду
11 июня 2017, воскресенье
23:33 Бывший форвард «Лева» и «Трактора» Ржепик продолжит карьеру во «Фрибуре»
23:22 Экс-нападающий «Куньлуня» Марцинко перешёл в «Тршинец»
23:09 Экс-форвард «Магнитки» и «Йокерита», чемпион мира Аалтонен перешёл в «Рёгле»
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22:49 Галлант: меня стали называть турком, потому что в детстве я гонялся за индейками
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19:44 Кросби: мне повезло играть рядом с Малкиным столько времени
19:09 Лавиолетт: полагаю, что в воскресенье «Нэшвилл» сыграет очень хороший матч
18:59 Эллис не принял участия в тренировке «Нэшвилла» перед матчем
18:45 Уилсон: у «Нэшвилла» есть характер, как и у «Питтсбурга», игра будет интересной
18:29 Йози: Эллис проводит этот сезон на невероятном уровне
18:00 Выиграет ли «Питтсбург» и станет ли Малкин трёхкратным обладателем кубка Стэнли?
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Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
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