Читатели: Кузня» должна играть в КХЛ

Континентальная хоккейная лига начала планомерно исключать клубы. Первым из числа участников лиги был исключён новокузнецкий «Металлург», ни разу в истории не попавший в плей-офф КХЛ. Также «Металлург» оказался последним по всем специально разработанным лигой критериям и занял последнее место в рейтинге клубов.

На «Чемпионате» завершился опрос: «cогласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?». Проголосовало 21303 человек.

Подавляющее большинство — 81% — опрошенных считает, что новокузнецкая команда должна играть в КХЛ. 19% проголосовавших согласны с решением лиги.