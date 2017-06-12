Величкин: берёт гордость, для нас Малкин – лучший хоккеист мира!

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал завоевание кубка Стэнли НХЛ воспитанником клуба Евгением Малкиным.
«Берёт гордость! За то небольшое время он выигрывает уже третий раз кубок Стэнли, есть радость за Магнитку, которая его воспитала. Для нас он – лучший хоккеист мира, но не только для нас, но также и других россиян и канадцев. Мы рады, довольны, что Женя преподнёс России подарок в праздник. Будем надеяться, что скоро российские болельщики смогут смотреть вживую, как играет этот великий мастер. Попросить привезти кубок в Магнитку? Женя всё сделает правильно», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.