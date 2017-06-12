Гончар: сегодня бились и выкладывались все игроки «Питтсбурга»

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар прокомментировал победу в финале розыгрыша Кубка Стэнли над «Нэшвилл Предаторз». Команда выиграла свой второй трофей подряд и пятый в истории клуба.



«Считаю то, что мы не пропустили в меньшинстве 3 на 5, ключевым моментом. Ребята выстояли, а Мюррей нас спас. Понимали цену ошибки и в каких-то моментах играли более аккуратно, нежели обычно. На ребят, игравших в меньшинстве, легла дополнительная нагрузка, но они справились. Хотя сегодня бились и выкладывались все», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.