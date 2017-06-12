Малкин: ударился носом о чей-то шлем, разбил нос, это заслуживало удаления

Партнёры нападающего Евгения Малкина по «Питтсбург Пингвинз» разбили россиянину нос во время празднования победы в розыгрыше Кубке Стэнли. Команда выиграла второй трофей подряд и пятый в своей истории. Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф, однако приз самому ценному игроку получил Сидни Кросби.

В один ряд с Ларионовым и Фёдоровым. Как Малкин вошёл в историю «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счётом 4-2 в серии, а форвард «пингвинов» Евгений Малкин завоевал третий Кубок Стэнли в карьере.

«Когда все прыгали друг на друга, меня кто-то толкнул из-за спины, и я ударился носом о чей-то шлем. Я не видел, кто это был, но мне кажется, что это был шлем Мэтта Мюррея. Но это все мелочи. Хотя, конечно, это однозначно заслуживало удаления. Судья проморгал этот момент нарушения», — прокомментировал инцидент форвард в шутливой форме.