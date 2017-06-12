Рутерфорд: Кросби входит в число 3-4 величайших игроков в истории НХЛ

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд высказался о карьере капитана команды Сидни Кросби. Помимо победы в Кубке Стэнли, Кросби выигрывал Кубок мира, Олимпийские игры и чемпионат мира. Команда выиграла пятый Кубок Стэнли в своей истории.



«Кросби входит в число 3-4 величайших игроков в истории Национальной хоккейной лиги. Если рассуждать об этом, его имя, без сомнения, является частью этой дискуссии. Это очень особенная ситуация», – передаёт слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.