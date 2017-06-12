Лемье: «Питтсбург» ещё не стал династией, Кросби среди величайших

Владелец «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли. Это вторая подряд победа и пятая за всю историю клуба.

Житник: самый непредсказуемый плей-офф НХЛ в XXI веке, а «Питтсбург» — династия

«Мы ещё не стали династией. Чтобы стать ею, нужно выиграть 4-5 раз подряд. Джим Рутерфорд каждый год должен убеждаться, что мы укладываемся в потолок зарплат и добавляем некоторых молодых ребят. Мы проделали большую работу по развитию молодёжи.



Кросби вёл за собой эту команду с того самого момента, как мы выбрали его на драфте. И стал превосходным лидером. Три кубка гарантируют ему место среди величайших. Может быть, когда-нибудь он станет совладельцем клуба», – цитирует Лемье официальный сайт НХЛ.