Кросби: «Конн Смайт Трофи» мог достаться Малкину или вратарям «Пингвинз»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал тот факт, что во втором сезоне подряд стал самым ценным игроком плей-офф. Его команда выиграла свой пятый Кубок Стэнли и второй подряд.

Сидни Кросби второй год подряд завоевал «Конн Смайт Трофи»

«Приз мог достаться многим парням в нашей команде. Легко. Малкин сразу же приходит на ум. Или наши вратари, если бы можно было как-нибудь разделить приз. В последних матчах вытаскивал Мюррей, а в серии с «Вашингтоном» нас держал в игре Флёри. Джейк Гюнцель забил кучу голов. Команда показывала себя в самые важные моменты», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.