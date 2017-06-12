Кого из российских трёхкратных обладателей КС вы считаете наиболее великим?

За океаном завершился очередной розыгрыш Кубка Стэнли, обладателем которого стал «Питтсбург Пингвинз», обыгравший в шести матчах «Нэшвилл Предаторз». Для нападающего «пингвинов» Евгения Малкина этот Кубок Стэнли стал третьим в карьере. Для американской команды это пятый трофей в истории. Кого из российских трёхкратных обладателей чаши вы считаете наиболее великим?
Варианты ответов:
— Евгений Малкин;
— Сергей Фёдоров;
— Игорь Ларионов;
— Сергей Брылин;
— Вячеслав Фетисов (1 – как тренер);
— Сергей Гончар (2 – как тренер).
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