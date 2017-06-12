Кого из российских трёхкратных обладателей КС вы считаете наиболее великим?

За океаном завершился очередной розыгрыш Кубка Стэнли, обладателем которого стал «Питтсбург Пингвинз», обыгравший в шести матчах «Нэшвилл Предаторз». Для нападающего «пингвинов» Евгения Малкина этот Кубок Стэнли стал третьим в карьере. Для американской команды это пятый трофей в истории. Кого из российских трёхкратных обладателей чаши вы считаете наиболее великим?



Варианты ответов:



— Евгений Малкин;

— Сергей Фёдоров;

— Игорь Ларионов;

— Сергей Брылин;

— Вячеслав Фетисов (1 – как тренер);

— Сергей Гончар (2 – как тренер).

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