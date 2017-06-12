Чемпион Финляндии и экс-защитник «Куньлуня» Тайми перешёл в «Слован»

«Слован» объявил об очередном пополнении своего состава. Защитник Томми Тайми стал игроком словацкой команды. Об этом информирует официальный сайт словацкого клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и словацкой командой рассчитано на один год.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 17 матчей за ХИФК и набрал в них 3 (1+2) очка. Затем Тайми перешёл в «Куньлунь Ред Стар». На счету игрока 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 9 (1+8) очков при показателе полезности «+5». В розыгрыше Кубка Гагарина Тайми провёл 4 матча и набрал в них 3 (1+2) очка при показателе полезности «-2». В сезоне-2012/13 Тайми стал чемпионом Финляндии.