Третьяк: для звёзд уровня Малкина у нас создадут условия не хуже, чем в Америке

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил мнение, что клубы КХЛ смогут создать условия для возвращения хоккеистов из команд НХЛ в Россию. 12 июня Евгений Малкин стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

«Возвращение Малкина в Россию? В своё время Павел Дацюк и Илья Ковальчук вернулись в Россию, поэтому всё может быть. Для таких звёзд у нас создадут условия не хуже, чем в Северной Америке, потому что наши клубы стараются, не жадничают, платят хорошую зарплату, делают хорошее дело, за что им спасибо. Но всё зависит от решения самих хоккеистов, поэтому трудно предсказать что-либо», — цитирует функционера ТАСС.