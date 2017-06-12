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Олли Палола стал игроком «Йокерита»

12 июня 2017, понедельник. 12:46. Хоккей

«Йокерит» объявил о подписании контракта с очередным новичком. Речь идёт о нападающем Олли Палола. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2016/17 новичок финской команды Континентальной хоккейной лиги выступал за «Векше». В общей сложности он провёл 58 матчей и набрал в них 52 очка. Хоккеист является вице-чемпионом мира 2014 года, также нападающий не раз завоёвывал различные снайперские награды в финской хоккейной лиге, в том числе становился лучшим снайпером.

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Источник: Официальный сайт ХК "Йокерит" Сообщить об ошибке
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