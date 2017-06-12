Назаров: Малкин может замахнуться на четвёртый кубок Стэнли, это будет бомба!

Главный тренер «Нефтехимика», в прошлом первый российский тафгай в НХЛ Андрей Назаров прокомментировал тот факт, что Евгений Малкин выиграл свой третий Кубок Стэнли.

В один ряд с Ларионовым и Фёдоровым. Как Малкин вошёл в историю «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счётом 4-2 в серии, а форвард «пингвинов» Евгений Малкин завоевал третий Кубок Стэнли в карьере.

«Малкин – легендарный российский форвард, который всем всё доказал своей игрой. Пользуясь случаем, от лица хоккейного клуба «Нефтехимик» хотел бы поздравить его с завоеванием третьего кубка Стэнли. Кстати, Малкину только 30 лет, у него есть все шансы замахнуться на четвёртый трофей. Тогда это будет бомба!

Конечно, Малкин заслужил получить MVP как лучший бомбардир плей-офф, но не забывайте, что при прочих равных в Северной Америке всегда сделают выбор в пользу своих. Кросби тоже был хорош, он – супермедийная личность. Видимо, организаторы решили остановить свой выбор именно на нём.

Было бы здорово, если бы Малкин вернулся в Россию на один год, завоевал бы кубок Гагарина, сыграл бы на Олимпиаде, выиграл её, а затем можно отправляться назад в НХЛ, за очередным кубком Стэнли», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.

Также проголосовать можно, перейдя по ссылке