Юшкевич: наверное, Кросби дали MVP, потому что это канадский хоккеист

Олимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич выразил мнение относительно того факта, что приз самому ценному игроку плей-офф этого сезона достался Сидни Кросби, а не лучшему бомбардиру турнира Евгению Малкину.

«Думаю, что присутствовала определённая предвзятость. Евгений уже получал этот приз, когда в первый раз выигрывал с «Питтсбургом» кубок Стэнли. Наверно, решение в пользу Кросби было принято потому, что это канадский хоккеист. Нужно было и его не обделить. Знаю, что он не забивал много шайб и не отдавал много передач, в отличие от Евгения, но он делал очень большую работу в невидимых моментах. Он улучшил свою игру в защите, стал правильно возвращаться в оборону. Поэтому тренер говорил, что Сидни, не забивая шайб, приносит много пользы команде без голевых серий», — сказал Юшкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».

Кто достойнее – Малкин или Кросби? 5 лучших хоккеистов плей-офф НХЛ Престижного «Конна Смайта» отдали Сидни Кросби, который был далеко не самым очевидным претендентом на приз. Почему обошли Евгения Малкина?

Также проголосовать можно, перейдя по ссылке