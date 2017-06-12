Фанатам не дали встретить чемпионов, «Пингвинз» прошли через отдельный терминал

Болельщики «Питтсбург Пингвинз» не смогли встретить свою команду в аэропорту. Руководство клуба не стало планировать публичные мероприятия. Команда прошла через отдельный терминал.
«Пингвины» завоевали второй подряд Кубок Стэнли, а за всю историю клуба — пятый. Лучшим бомбардиром плей-офф стал россиянин Евгений Малкин, но приз самому ценному игроку получил Сидни Кросби.
При этом появились сведения, что у «Питтсбурга» запланирован чемпионский парад по городу. Однако дата и время его проведения в настоящее время неизвестны.
«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли
Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.