Фанатам не дали встретить чемпионов, «Пингвинз» прошли через отдельный терминал

Болельщики «Питтсбург Пингвинз» не смогли встретить свою команду в аэропорту. Руководство клуба не стало планировать публичные мероприятия. Команда прошла через отдельный терминал.

«Пингвины» завоевали второй подряд Кубок Стэнли, а за всю историю клуба — пятый. Лучшим бомбардиром плей-офф стал россиянин Евгений Малкин, но приз самому ценному игроку получил Сидни Кросби.



При этом появились сведения, что у «Питтсбурга» запланирован чемпионский парад по городу. Однако дата и время его проведения в настоящее время неизвестны.