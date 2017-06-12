Бадюков: Малкина можно назвать легендарным хоккеистом

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился впечатлениями от победы «Питтсбург Пингвинз» и российского нападающего Евгения Малкина в Кубке Стэнли.

«Можно ли назвать Малкина легендой? Я считаю, что да. Я не знаю, почему он не попал в список из 100 лучших игроков НХЛ. Для меня, как и для многих, это является недопустимым решением. Один раз выиграть кубок Стэнли считается для хоккеиста просто верхом мечтаний, а тут три раза. Мы видим, как он по ходу своей карьеры превращается и уже стал человеком-легендой, матёрым и многогранным хоккеистом, который выполняет многие задания, действует на команду, действует так, как нужно. Не зря он стал лучшим бомбардиром плей-офф.

Справедливо ли то, что званием самого ценного игрока плей-офф наградили Кросби, а не Малкина? Это несправедливо. В глубине души до последнего надеялся, что приз отдадут именно Малкину. Но, конечно, капитан Кросби, и все его любят, это было понятно. Но лучший бомбардир плей-офф заслужил это звание. Я посмотрел его интервью. Мне кажется, он рассчитывал на это. Он грамотно ответил. Но Сид тоже заслужил трофей. Отметим, что два человека и вратарь заслуживали это звание, но Мюррей не сыграл достаточно матчей. Хотя сегодня ночью два вратаря сыграли потрясающе. Заслуга Мюррея в победе «Питтсбурга», безусловно, есть», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

В один ряд с Ларионовым и Фёдоровым. Как Малкин вошёл в историю «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счётом 4-2 в серии, а форвард «пингвинов» Евгений Малкин завоевал третий Кубок Стэнли в карьере.

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