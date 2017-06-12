Тренер «Питтсбурга» по катанию: молодцы ребята – выдержали, добили серию

Тренер «Питтсбург Пингвинз» по силовому катанию Максим Иванов поделился эмоциями от победы в финале розыгрыша Кубка Стэнли над «Нэшвилл Предаторз» (4-2). Команда выиграла свой второй трофей подряд и пятый за всю историю клуба.
«Быть частью этой команды – невероятное ощущение. Не передать. Спасибо команде. За счёт чего удалось победить? Настойчивость — давили, играли, переводили шайбу в зону противника, бросали.
Второй сезон подряд уже играем в хоккей до июня, поэтому усталость накопилась, но молодцы ребята – выдержали, добили серию. Второй Кубок – это супер. Лучшая игра вратарей. Вторая шайба была заброшена в пустые ворота, на тоненького", – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.