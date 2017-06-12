Экс-ассистент главного тренера «Сан-Хосе» Бонер возглавил «Флориду»

Боб Бонер назначен главным тренером «Флориды Пантерз». Об этом информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги. Последние два сезона специалист работал ассистентом главного тренера «Сан-Хосе Шаркс» Питера Дебура.



Бонер выступал на позиции защитника и в Национальной хоккейной лиге провёл в общей сложности 630 матчей за «Баффало Сэйбрз», «Нэшвилл Предаторз», «Питтсбург Пингвинз», «Калгари Флэймз», «Каролину Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш». Он начал тренерскую карьеру в НХЛ в сезоне-2010/11.

Источник: «Флорида» может в ближайшее время объявить Бонера главным тренером