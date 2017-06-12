Нападающий «Питтсбурга» Бонино играл во втором матче финала со сломанной ногой

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ник Бонино рассказал о характере травмы, из-за которой он пропустил последние четыре матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (4-2). Во втором матче серии форвард неудачно заблокировал бросок, но смог вернуться на лёд и закончить игру.

«У меня сломана нога, берцовая кость. Я смог отыграть два периода, после этого она распухла, в следующих матчах не смог выйти на лёд. Думаю, многие думали, что мне становится лучше, но это было не так.



В плей-офф ты должен играть, несмотря на травмы. В этом году у нас было много травм, начиная с Криса Летанга. В плей-офф ребята выбывали с повреждениями, Сидни Кросби получил сотрясение в серии с „Вашингтоном“. Но мы нашли путь к победе. Когда хочешь поднять над головой Кубок Стэнли, ты должен быть способен превозмогать травмы», — сказал Бонино в эфире Sportsnet.