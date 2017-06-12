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Суббэн: в следующем сезоне «Нэшвилл» снова выйдет в финал Кубка Стэнли

12 июня 2017, понедельник. 17:47. Хоккей

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн выразил уверенность, что его команда вновь выйдет в финал Кубка Стэнли в следующем сезоне. «Хищники» впервые дошли до финала, где проиграли «Питтсбург Пингвинз» в шести матчах.

«Это отстой. Сейчас все на эмоциях, у многих слёзы. Так и должно быть, потому что нам не всё равно. Мы хотели поднять над головой Кубок Стэнли в этом году, но не получилось. Нам надо запомнить это чувство, не бороться с ним, а принять. Это чувство будет подстёгивать нас, чтобы вернуться в финал

Мы проиграли хорошей команде. Мы снова выйдем в финал в следующем году. У нас молодая команда, ребята, которые только начали играть, получили огромный опыт. В „Питтсбурге“ тоже есть игроки, которые терпели поражение в финале, думаю, они тогда чувствовали то же самое. Я уверен, что этот опыт пойдёт нам на пользу», — сказал Суббэн в эфире Sportsnet.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли
Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Пи Кей Суббэн
Новости. Хоккей
12 июня 2017, понедельник
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Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
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