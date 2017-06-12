Суббэн: в следующем сезоне «Нэшвилл» снова выйдет в финал Кубка Стэнли

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн выразил уверенность, что его команда вновь выйдет в финал Кубка Стэнли в следующем сезоне. «Хищники» впервые дошли до финала, где проиграли «Питтсбург Пингвинз» в шести матчах.

«Это отстой. Сейчас все на эмоциях, у многих слёзы. Так и должно быть, потому что нам не всё равно. Мы хотели поднять над головой Кубок Стэнли в этом году, но не получилось. Нам надо запомнить это чувство, не бороться с ним, а принять. Это чувство будет подстёгивать нас, чтобы вернуться в финал



Мы проиграли хорошей команде. Мы снова выйдем в финал в следующем году. У нас молодая команда, ребята, которые только начали играть, получили огромный опыт. В „Питтсбурге“ тоже есть игроки, которые терпели поражение в финале, думаю, они тогда чувствовали то же самое. Я уверен, что этот опыт пойдёт нам на пользу», — сказал Суббэн в эфире Sportsnet.