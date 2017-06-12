Каменский: в этом плей-офф Малкин был сильнее Кросби

Обладатель Кубка Стэнли–1996 в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский поделился мнением о победе «Питтсбург Пингвинз» и российского нападающего Евгения Малкина в финальной серии над «Нэшвилл Предаторз».
«Легендой Малкина нельзя назвать, потому что он ещё действующий игрок. Легендами называют людей, когда они заканчивают играть. Малкин – игрок высшего класса, звезда. Я думаю, что он ещё поиграет на том уровне, на котором он сейчас выступает.
Думаю, что в этом плей-офф Евгений был сильнее Кросби и принёс больше пользы команде. Но решает НХЛ. Не пора ли Малкину отправляться в поход за олимпийским «золотом», Кубком Гагарина? Это вопрос к самому Евгению. Конечно, было бы здорово, чтобы он выиграл Олимпиаду, хотелось бы пожелать ему этого, но здесь решает сам хоккеист», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.