Каменский: в этом плей-офф Малкин был сильнее Кросби

Обладатель Кубка Стэнли–1996 в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский поделился мнением о победе «Питтсбург Пингвинз» и российского нападающего Евгения Малкина в финальной серии над «Нэшвилл Предаторз».

«Легендой Малкина нельзя назвать, потому что он ещё действующий игрок. Легендами называют людей, когда они заканчивают играть. Малкин – игрок высшего класса, звезда. Я думаю, что он ещё поиграет на том уровне, на котором он сейчас выступает.

Думаю, что в этом плей-офф Евгений был сильнее Кросби и принёс больше пользы команде. Но решает НХЛ. Не пора ли Малкину отправляться в поход за олимпийским «золотом», Кубком Гагарина? Это вопрос к самому Евгению. Конечно, было бы здорово, чтобы он выиграл Олимпиаду, хотелось бы пожелать ему этого, но здесь решает сам хоккеист», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

В один ряд с Ларионовым и Фёдоровым. Как Малкин вошёл в историю «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счётом 4-2 в серии, а форвард «пингвинов» Евгений Малкин завоевал третий Кубок Стэнли в карьере.

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