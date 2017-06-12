Черри: «Питтсбург» вывело из себя, что Малкин не попал в топ-100 игроков НХЛ

Хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал решение НХЛ не включать в список 100 лучших игроков всех времён нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, который завоевал третий Кубок Стэнли.
«Я должен это высказать. Он не вошёл в топ-100. Посмотрите на его достижения: лучший новичок сезона, два „Арт Росс Трофи“, „Конн Смайт“, три Кубка Стэнли, „Харт Трофи“ и лучшее — «Тед Линдсей Эворд», за победителя в котором голосуют игроки. Не знаю, чем занимается эта комиссия. «Питтсбург» это вывело из себя", — цитирует Черри Sportsnet.
В один ряд с Ларионовым и Фёдоровым. Как Малкин вошёл в историю
«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счётом 4-2 в серии, а форвард «пингвинов» Евгений Малкин завоевал третий Кубок Стэнли в карьере.