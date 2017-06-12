Коул: из-за травм «Питтсбург» списывали со счетов, но все ошибались в нас

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Иан Коул поделился эмоциями от завоевания Кубка Стэнли, который стал для его команды вторым подряд. В финале «пингвины» обыграли «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах.

«Это был особенный год, мы через многое прошли как команда — все эти травмы, так много травм. Мы на долгое время теряли важных игроков, и все остальные делали шаг вперёд. Казалось, что все списали нас со счетов, говорили, что мы не сможем победить таким составом. Здорово доказать всем, что мы смогли, а они ошибались.

Мы знали, что потеряли важную часть команды, когда выбыл Крис Летанг. Он должен был пропустить остаток сезона, и критики поставили на нас крест. Все защитники прибавили без Летанга, играли невероятно. Мы теряли нападающих, и все прибавляли. Выбыл Мюррей, и Марк-Андре Флёри сделал шаг вперёд, в одиночку выигрывал нам матчи.

Это сумасшествие. Все устали, до изнеможения. Два долгих сезона, и мы всё равно смогли это сделать. Просто здорово. Мы не против побороться и за третий Кубок. А почему нет?" — приводятся слова Коула на официальном сайте НХЛ.