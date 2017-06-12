Салливан: у Кросби уникальная воля к победе, он ведёт «Питтсбург» за собой

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился эмоциями после завоевания Кубка Стэнли. В финале «пингвины» обыграли «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах.



«Надо отдать должное игрокам, это настоящие воины и бойцы. Они получают удовольствие от игры друг с другом, у нас невероятная химия. У нас отличные ребята, с характером. Нельзя стать чемпионом, не имея характера. Быть их тренером — это привилегия.



Кросби показал потрясающую игру в плей-офф. У него есть уникальная воля к победе. Он очень много делает в раздевалке, на скамейке и на льду, чтобы вести команду за собой, подаёт всем пример. То, как он играет в решающие моменты, многое говорит о его лидерских качествах. Я ещё не встречал настолько мотивированного спортсмена, как он. Нам повезло, что он у нас есть. Я ценю дружбу с ним. Тренерский штаб и игроки нашей команды работают вместе, и всё начинается с Кросби.



Ребята слышат нас. Тренеры не всегда мягкие и пушистые, мы многое требуем от игроков. В этой лиге тяжело выиграть, „Нэшвилл“ провёл потрясающий сезон, я их могу только поздравить с успехом. Это была тяжёлая серия. У нас несгибаемая команда, без этого тяжело выиграть», — сказал Салливан в эфире Sportsnet.

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