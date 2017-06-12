Дмитрий Ерыкалов ответит на вопросы читателей в хоккейном сообществе «ВКонтакте»

13 июня в 18:00 мск в официальном сообществе раздела «Хоккей» в социальной сети «ВКонтакте» начнётся видеоэфир с журналистом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым, во время которого наш автор расскажет о трансферных новостях в КХЛ, обсудит с читателями самые интересные хоккейные новости и ответит на вопросы.

Свои вопросы можете оставлять здесь.

В хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте» можно прочитать последние хоккейные новости и аналитику на актуальные темы последних дней. В будущем планируется организация конкурсов для читателей, а также прямые видеоэфиры с участием людей из хоккейного мира.