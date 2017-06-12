Вратарь «Питтсбурга» Флёри отказался от запрета на обмен

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри отказался от пунка контракта, запрещающего обмен игрока для участия в драфте расширения. Об этом сообщает журналист TVA Sports Рено Лавуа.



Флёри был выбран «Питтсбургом» на драфте 2003 года под общим первым номером и провёл за команду 13 сезонов. Ему принадлежат клубные рекорды по количеству матчей (691), победам (375) и сухим матчам (44). Он и завоевал с командой три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). У Флёри остаётся два года по контракту с зарплатой $ 5,75 млн.

От Флёри до Куликова. 5 игроков НХЛ, которых обменяют до драфта расширения Совсем скоро «Вегас» будет «шерстить» 30 остальных клубов на предмет хороших игроков. Кого обменяют, чтобы не отдать «рыцарям» бесплатно?