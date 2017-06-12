Летанг: в «Питтсбурге» нет равнодушных, все заботятся друг о друге

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг поделился эмоциями от завоевания Кубка Стэнли. Хоккеист перенёс операцию на шее в конце регулярного чемпионата и пропустил весь плей-офф.



«Было тяжело смотреть со стороны, сплошная нервотрёпка, когда ты ничего не контролируешь. Но у нас отличные ребята, я всё равно ощущал себя частью команды. Это здорово. Как нам удалось справиться со всеми травмами? У нас глубокий состав. В нашей раздевалке нет равнодушных, все заботятся друг о друге», — сказал Летанг в эфире Sportsnet.

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