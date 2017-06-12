Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лавиолетт: горжусь «Нэшвиллом» и нашей игрой, это тяжёлое поражение

12 июня 2017, понедельник. 23:03. Хоккей

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт подвёл итоги финала Кубка Стэнли, в котором его команда проиграла «Питтсбург Пингвинз» в шести матчах.

«Хочу поздравить „Питтсбург“ с защитой титула, молодцы. Это очень хорошая команда, они доказали это, попав в финал. У игроков „Нэшвилла“ на душе кошки скребут. Будем двигаться дальше. Я горд ребятами и игрой, которую они показали. Горжусь тем, какой командой мы стали. Мы не добились победы, но сегодня сделали всё возможное. Мы рассчитывали стать чемпионами, сейчас чувствуем разочарование. Это тяжёлое поражение, нелегко принять, что мы не сыграем завтра. Оттого что наш гол отменили, а соперник забил в концовке, ещё тяжелее.

Чтобы дойти до финала, надо многое отдать. Это касается отдельных игроков, команды, личной жизни. Пока сложно двигаться дальше и думать о том, что нас ждёт в будущем.

Эллис провёл великолепный матч. Он поступил отважно, выйдя сегодня на лёд и сыграв так много времени против лучших игроков соперника. Не только он, у нас много ребят с серьёзными травмами», — сказал Лавиолетт в эфире Sportsnet.

«Малкин — 101-й в НХЛ». Как «Питтсбург» отмечал чемпионство
Кросби с семьёй, селфи на льду, Малкин с Кастеровой, брызги шампанского и хаос в чемпионской раздевалке «Питтсбурга» — в обзоре соцсетей.
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Питер Лавиолетт
Новости. Хоккей
12 июня 2017, понедельник
23:15 Рестлер подарил «Питтсбургу» чемпионский пояс в честь победы в Кубке Стэнли
23:03 Лавиолетт: горжусь «Нэшвиллом» и нашей игрой, это тяжёлое поражение
22:40 Летанг: в «Питтсбурге» нет равнодушных, все заботятся друг о друге
22:01 Канадцы назвали Сидни Кросби лучшим спортсменом XXI века
21:50 Вратарь «Питтсбурга» Флёри отказался от запрета на обмен
21:11 «Оттава» попросила Фанёфа отказаться от запрета на обмен
20:49 Защитник «Питтсбурга» Коул играл в плей-офф со сломанными рёбрами и рукой
20:14 Букмекеры называют «Питтсбург» фаворитом на победу в Кубке Стэнли 2018 года
20:02 Болельщики «Питтсбурга» ели сырых сомов после победы над «Нэшвиллом»
20:00 Дмитрий Ерыкалов ответит на вопросы читателей в хоккейном сообществе «ВКонтакте»
19:46 Салливан: у Кросби уникальная воля к победе, он ведёт «Питтсбург» за собой
19:28 Флёри: Мюррей — вратарь будущего для «Питтсбурга», мы вместе хорошо поработали
18:42 Коул: из-за травм «Питтсбург» списывали со счетов, но все ошибались в нас
18:19 Черри: «Питтсбург» вывело из себя, что Малкин не попал в топ-100 игроков НХЛ
18:00 Каменский: в этом плей-офф Малкин был сильнее Кросби
17:47 Суббэн: в следующем сезоне «Нэшвилл» снова выйдет в финал Кубка Стэнли
17:21 Нападающий «Питтсбурга» Бонино играл во втором матче финала со сломанной ногой
17:17 Овечкин: рад за Малкина, отрадно, когда русские ребята выигрывают Кубок Стэнли
16:53 Фазлеев: попади я в «Питтсбург», закончил бы уже с хоккеем
16:20 Экс-ассистент главного тренера «Сан-Хосе» Бонер возглавил «Флориду»
16:05 ЦСКА проявляет интерес к вратарю сборной Казахстана Кудрявцеву
15:48 Эллис: «Нэшвилл» играл два месяца и не получил ничего, это отстой
15:15 Тренер «Питтсбурга» по катанию: молодцы ребята – выдержали, добили серию
15:00 Бадюков: Малкина можно назвать легендарным хоккеистом
14:43 Фанатам не дали встретить чемпионов, «Пингвинз» прошли через отдельный терминал
14:41 Форсберг: я горжусь «Нэшвиллом»
14:12 Титов: впечатления от ХК «Сочи» только хорошие, других быть не может
14:00 Юшкевич: наверное, Кросби дали MVP, потому что это канадский хоккеист
13:25 Обнародовано расписание матчей Кубка президента Казахстана — 2017
13:19 Вратарь Хелениус покинул «Йокерит», контракт расторгнут
13:09 Экс-защитник «Северстали» и «Автомобилиста» Андерсен перешёл в «Клотен»
13:00 Назаров: Малкин может замахнуться на четвёртый кубок Стэнли, это будет бомба!
12:46 Олли Палола стал игроком «Йокерита»
12:35 Болельщики выпустили в продажу майку: «Судьи разрушили мечту о Кубке Стэнли»
12:24 Третьяк: для звёзд уровня Малкина у нас создадут условия не хуже, чем в Америке
12:10 Чемпион Финляндии и экс-защитник «Куньлуня» Тайми перешёл в «Слован»
12:00 Кого из российских трёхкратных обладателей КС вы считаете наиболее великим?
11:58 Хэйнси: я чуть не навернулся, когда Кросби дал мне кубок Стэнли
11:49 Кросби: «Конн Смайт Трофи» мог достаться Малкину или вратарям «Пингвинз»
11:44 Суббэн: мы молоды, «Нэшвилл» многому научился в этом плей-офф
11:39 Лемье: «Питтсбург» ещё не стал династией, Кросби среди величайших
11:23 Экс-нападающий «Лева» и «Трактора» Ржепик стал игроком «Фрибура»
11:15 Рутерфорд: Кросби входит в число 3-4 величайших игроков в истории НХЛ
11:05 Финалист Кубка Гагарина — 2010 Павел Воробьёв остаётся в «Эдинбурге»
11:00 Малкин с кубком, сомы на льду и разбитая машина. Фотообзор финала КС
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
Архив →
© championat.com, 2000–2017