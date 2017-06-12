Лавиолетт: горжусь «Нэшвиллом» и нашей игрой, это тяжёлое поражение

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт подвёл итоги финала Кубка Стэнли, в котором его команда проиграла «Питтсбург Пингвинз» в шести матчах.

«Хочу поздравить „Питтсбург“ с защитой титула, молодцы. Это очень хорошая команда, они доказали это, попав в финал. У игроков „Нэшвилла“ на душе кошки скребут. Будем двигаться дальше. Я горд ребятами и игрой, которую они показали. Горжусь тем, какой командой мы стали. Мы не добились победы, но сегодня сделали всё возможное. Мы рассчитывали стать чемпионами, сейчас чувствуем разочарование. Это тяжёлое поражение, нелегко принять, что мы не сыграем завтра. Оттого что наш гол отменили, а соперник забил в концовке, ещё тяжелее.

Чтобы дойти до финала, надо многое отдать. Это касается отдельных игроков, команды, личной жизни. Пока сложно двигаться дальше и думать о том, что нас ждёт в будущем.

Эллис провёл великолепный матч. Он поступил отважно, выйдя сегодня на лёд и сыграв так много времени против лучших игроков соперника. Не только он, у нас много ребят с серьёзными травмами», — сказал Лавиолетт в эфире Sportsnet.