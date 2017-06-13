Рашников: задача «Магнитки» — выход в финал, проблем с обороной быть не должно

Президент магнитогорского «Металлурга» Виктор Рашников поделился мнением об отъезде защитников Виктора Антипина и Алексея Береглазова в НХЛ, а также рассказал о задачах на сезон-2017/18.

«Не удивило, что Антипина и Береглазова не удержала от отъезда за океан даже перспектива пропустить Олимпиаду. Эти парни уже выросли для выступления в той лиге, о которой мечтают. Не знаю, задержатся они в НХЛ или нет. Скорее всего, задержатся, чего я им и желаю. А у нас есть молодёжь, в том числе среди защитников, на основе которой можно в дальнейшем строить команду. Плюс мы взяли опытного Дениса Денисова. Поэтому с обороной проблем возникнуть не должно. Мы потеряли трёх защитников, хорошо показывавших себя в последние годы. Но ничего страшного — растут молодые ребята, которые их заменят и в скором времени возьмут на себя роли лидеров. Поэтому «Магнитка» будет по-прежнему решать максимальные задачи. Мы всегда стремимся только на самый верх — к победе в Кубке Гагарина. И команду стараемся комплектовать нормально, чтобы слова не расходились с делом.

Другой вопрос, как будет в следующем сезоне выглядеть звено Сергея Мозякина, Даниса Зарипова и Яна Коваржа. От него, как обычно, у «Металлурга» очень многое зависит. Сейчас мы ставим задачи занять первое место в Восточной конференции регулярного чемпионата и выйти в финал плей-офф. Думаю, потолок этим звеном уже действительно достигнут. Они уже второй сезон подряд отыграли на максимуме своих возможностей. Дай бог, чтобы у них нашёлся резерв на новые свершения, но мы уже должны думать о будущих изменениях в звеньях», — цитируют Рашникова «Известия».