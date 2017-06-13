Малкин: будем надеяться, ещё будет шанс, выиграю «Конн Смайт»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победы в Кубке Стэнли выразил надежду, что сможет ещё раз выиграть «Конн Смайт Трофи». Россиянин был признан самым ценным игроком плей-офф в 2009 году, в 2016 и 2017 годах эту награду получил его одноклубник Сидни Кросби.

«Третий Кубок Стэнли — это династия? Хотелось бы так думать. Посмотрим в следующем году, не хотим на этом останавливаться. Опять будет короткое лето, надо отдохнуть, подготовиться. У нас хорошая команда, хороший тренер, почему бы и нет? Надо выходить и доказывать. Много молодых команд в лиге, много молодых игроков, которые готовы выходить и доказывать, поэтому надо быть сильнее, готовиться ещё лучше.



Сейчас что уже говорить о том, что я не выиграл „Конн Смайт“. Уже всё позади, выиграли. Здесь совершенно другие эмоции, об этом даже не думал. Сид заслуженно выиграл. Будем надеяться, ещё будет шанс, ещё выиграю.



Понимали, что сегодня не будет такой сумасшедшей игры, как в пятом матче, что будет маленький счёт. Обе команды играли впятером в обороне, бросались под шайбу, блокировали броски, вратари здорово играли. Чем ближе к седьмой игре, всегда счёт всё меньше и меньше. Мы заслуженно выиграли. „Нэшвилл“ нас не перебросал, не перебегал, мы сегодня сыграли здорово», — сказал Малкин в эфире официального телевидения НХЛ.